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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Santos'tan flaş Muci kararı! Konyaspor maçında...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, Konyaspor maçı öncesi yeni transfer Ernest Muci ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 10:00
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Santos'tan flaş Muci kararı! Konyaspor maçında...

Beşiktaş'ta Fernando Santos en çok hücumda yeterince üretken bir oyun sergilenmediği için eleştiriliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Santos'tan flaş Muci kararı! Konyaspor maçında...

Portekizli çalıştırıcı bu soruna çözüm bulmak için yeni transfer Ernest Muci'yi alışkın olduğu pozisyona kaydırma kararı aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Santos'tan flaş Muci kararı! Konyaspor maçında...

Kayserispor deplasmanında sağ açıkta görev yapan genç yıldız, Konyaspor mücadelesinde 10 numaraya geçecek. Santos 23 yaşındaki futbolcunun şut yeteneklerinden faydalanmak için böyle bir karar aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Santos'tan flaş Muci kararı! Konyaspor maçında...

Kaleyi karşısında gördüğü anda da şut emri verdi. Siyah-beyazlıların devre arası transferi olan Muci, sarı-kırmızılılara karşı oynanan maçta çalımları ve şutlarıyla dikkat çekmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Santos'tan flaş Muci kararı! Konyaspor maçında...

Santos onu bu yıl hazırlayıp, gelecek sezon takımı Muci üzerinden şekillendirmeyi planlıyor.

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