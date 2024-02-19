BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Santos'tan flaş Muci kararı! Konyaspor maçında...
Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, Konyaspor maçı öncesi yeni transfer Ernest Muci ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)
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Kaleyi karşısında gördüğü anda da şut emri verdi. Siyah-beyazlıların devre arası transferi olan Muci, sarı-kırmızılılara karşı oynanan maçta çalımları ve şutlarıyla dikkat çekmişti.
Santos onu bu yıl hazırlayıp, gelecek sezon takımı Muci üzerinden şekillendirmeyi planlıyor.
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