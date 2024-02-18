Haberler Beşiktaş Yaz sıcak geçecek

Yaz sıcak geçecek

Son gün Muci ve Al-Musrati’yi kadrosuna katan Beşiktaş, asıl hamleleri yazın gerçekleştirecek. Yönetim, “Ocak transferleri fragmandı, asıl film yaz aylarında” mesajını iletti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 06:50
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Yaz sıcak geçecek

Beşiktaş yönetimi, transferin son gününde Muci ve Musrati gibi iki üst düzey oyuncuya imza attırarak herkesi şaşırttı. Siyah-beyazlı taraftarlar da bu hamleler sonrasında büyük mutluluk yaşadı. Beşiktaşlı taraftarlar, 'Acaba yaz aylarında da böyle kaliteli transferler olacak mı' diye sorarken, yönetim gelecek sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirledi ve yaz transfer dönemi için şimdiden düğmeye bastı.

BU DAHA FRAGMAN

Siyah-beyazlı yöneticilerin yakın çevreye "Ocak transferleri fragmandı, asıl film yaz aylarında" mesajını verdiği ortaya çıktı. Yönetimden bazı isimlerin 'Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transferleri bizim transferlerimizin gölgesinde kalacak' dediği öğrenilirken, hummalı bir çalışma içine girildiği belirtildi. Yönetimin öncelikli hedefi ise; kulübe para kazandıracak isimler. Kaleciden santrfora kadar tüm bölgelere oyuncu bakılıyor.

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