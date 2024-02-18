Haberler Beşiktaş İştahını kabarttı

İştahını kabarttı

Konyaspor, gol beklentisi ve ofansif istatistiklerde ligin alt sıralarında.. Bu durum teknik direktör Fernando Santos’un iştahını kabarttı. Portekizli hücum planını hazırladı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İştahını kabarttı

Beşiktaş, yarın akşam Dolmabahçe'de Tümosan Konyaspor'u konuk edecek. Süper Lig'de zor günler geçiren yeşil-beyazlılar, bu sezon gol beklentisi ve ofansif verilerde şu ana kadar İstanbulspor'la birlikte ligin son sırasında yer alıyor. 0.21 gol ortalaması ile oynayan Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, karşısında kendisi gibi bir rakip bulacağı için tüm planlarını hücuma yönelik yaptı ve 11'inde ofansif oyuncuları tercih etme kararı aldı.

MUCİ KALEYİ YOKLAYACAK

Konyaspor paslaşma verilerinde de ligin en kötü takımı... Portekizli çalıştırıcı, bu sebepten dolayı öğrencilerinden daha fazla pas yapmalarını istedi ve dünkü antrenmanda da pas çalışmasının üzerinde durdu. Santos'un tek ön libero ile Konya karşısında sahaya çıkacağı öğrenildi ve ileri 5'liden de sürekli kaleyi yoklamalarını istediği belirtildi. Muci'den bu maçta bol bol kaleye şut atmasını isteyen Santos, Konya'nın kilidini yeni yıldızıyla açacak.

DİĞER
ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI 2024 | Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman, hangi kanalda? İşte çeyrek final eşleşmeleri
'Kent uzlaşısı' maske...CHP direkt Kandil'le anlaştı! İstanbul'da "Bir oy DEM'e bir oy İmamoğlu'na" formülü | Önce Esenyurt şimdi de Adalar
Sezon sonu sürprizi! Altay Bayındır G.Saray'a
Toroğlu yorumladı! Golden önce faul var mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'a Rashica piyangosu!
Avrupa devi Semih'in peşinde! İşte o takım
Deprem mi oldu son dakika? 18 Şubat
İstanbul barajları doluluk oranı (18 Şubat)
İstanbul namaz vakitleri (18 Şubat 2024)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG deplasmandan 3 puanla döndü! PSG deplasmandan 3 puanla döndü! 01:25
PSG deplasmandan 3 puanla döndü! PSG deplasmandan 3 puanla döndü! 01:06
Çakar'dan flaş sözler! "F.Bahçe maçı kaybetseydi..." Çakar'dan flaş sözler! "F.Bahçe maçı kaybetseydi..." 01:06
F.Bahçe'den kanat bombası! F.Bahçe'den kanat bombası! 00:54
Avrupa devi Semih'in peşinde! İşte o takım Avrupa devi Semih'in peşinde! İşte o takım 00:52
Panathinaikos evinde 2 puan bıraktı! Panathinaikos evinde 2 puan bıraktı! 00:37
Daha Eski
Panathinaikos evinde 2 puan bıraktı! Panathinaikos evinde 2 puan bıraktı! 00:37
Sezon sonu sürprizi! Altay Bayındır G.Saray'a Sezon sonu sürprizi! Altay Bayındır G.Saray'a 00:35
Beşiktaş'a Rashica piyangosu! Beşiktaş'a Rashica piyangosu! 00:31
Terim'li Panathinaikos fırsat tepti! Terim'li Panathinaikos fırsat tepti! 00:25
Cimbom'dan sürpriz sağ bek hamlesi! Buruk hayran kaldı Cimbom'dan sürpriz sağ bek hamlesi! Buruk hayran kaldı 00:15
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! 23:56