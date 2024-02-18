İştahını kabarttı

Beşiktaş, yarın akşam Dolmabahçe'de Tümosan Konyaspor'u konuk edecek. Süper Lig'de zor günler geçiren yeşil-beyazlılar, bu sezon gol beklentisi ve ofansif verilerde şu ana kadar İstanbulspor'la birlikte ligin son sırasında yer alıyor. 0.21 gol ortalaması ile oynayan Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, karşısında kendisi gibi bir rakip bulacağı için tüm planlarını hücuma yönelik yaptı ve 11'inde ofansif oyuncuları tercih etme kararı aldı.

MUCİ KALEYİ YOKLAYACAK

Konyaspor paslaşma verilerinde de ligin en kötü takımı... Portekizli çalıştırıcı, bu sebepten dolayı öğrencilerinden daha fazla pas yapmalarını istedi ve dünkü antrenmanda da pas çalışmasının üzerinde durdu. Santos'un tek ön libero ile Konya karşısında sahaya çıkacağı öğrenildi ve ileri 5'liden de sürekli kaleyi yoklamalarını istediği belirtildi. Muci'den bu maçta bol bol kaleye şut atmasını isteyen Santos, Konya'nın kilidini yeni yıldızıyla açacak.