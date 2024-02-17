TRANSFER HABERİ - Borussia Dortmund'dan Beşiktaş'ın 2 yıldızına kanca!

Alman devi Borussia Dortmund, Beşiktaş'ın genç yıldızları Semih Kılıçsoy ile Demir Ege Tıknaz'ın peşine düştü... 18 yaşındaki Semih ile 19 yaşındaki Demir Ege, gelecek sezon Borussia Dortmund'u yönetecek olan Nuri Şahin'in radarına takıldı. Alman basınına göre 35 yaşındaki çalıştırıcı, siyah-beyazlılarda parlayan iki genç futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor. Alman ekibine Edin Terzic'in yardımcısı olarak katılan tenik direktör Nuri Şahin'in iki genç yıldızı da ısrarla istediği ifade edildi. Alman basınına göre; Şahin'in listesinde yer alan genç yetenekleri kulübün gözlemcileri de izlemeye başladı. Haberde, özellikle golcü Semih'e Avrupa'nın köklü kulüplerinin ilgisinden de bahsedildi. Seneye Nuri Şahin'in yöneteceği sarısiyahlı ekip, Semih'in yanı sıra Demir Ege Tıknaz'ı da değerlendirmeye aldı. Gözlemciler yalnızca genç golcünün değil, potansiyel vadeden orta sahanın da raporlarını tutuyor. Alman ekibi, iki yıldızı izlemek için İstanbul'a scout ekibini gönderiyor.

Semih Kılıçsoy'un 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 18'lik hücum oyuncusu 12 maçta forma giydiği 741 dakikaya 7 gol ve 2 asist sığdırdı.

Demir Ege Tıknaz'ın Beşiktaş ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. 19'luk orta saha bu sezon Süper Lig'de sahada kaldığı 16 maç ve 521 dakikada 1 asist üretti.