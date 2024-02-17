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Salih’i kadroda görmek istiyor!
Teknik direktör Fernando Santos, sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerden biri olan Salih Uçan'ı yeni sezonda da kadroda görmek istiyor. Portekizli çalıştırıcının yönetime verdiği raporda; 30 yaşındaki tecrübeli oyuncudan seneye de yararlanmak istediğini belirterek, "Onun kalitesinde başka bir oyuncu almayacaksak eğer Salih Uçan mutlaka takımda kalmalı" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
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