Haberler Beşiktaş Kupa maçı 28 Şubat’ta

Kupa maçı 28 Şubat’ta

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası programı belli oldu. Siyah-beyazlılar çeyrek finalde Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak. Karşılaşma 28 Şubat Çarşamba günü saat 20.45'te Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Bu arada Beşiktaş, Süper Lig'de 25 Şubat Pazar günü İstanbulspor ve 11 Mart Pazartesi günü G.Antep ile deplasmanda, 16 Mart Cumartesi de Antalya ile Dolmabahçe'de karşılaşacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kupa maçı 28 Şubat’ta
Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası programı belli oldu. Siyah-beyazlılar çeyrek finalde Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak. Karşılaşma 28 Şubat Çarşamba günü saat 20.45'te Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Bu arada Beşiktaş, Süper Lig'de 25 Şubat Pazar günü İstanbulspor ve 11 Mart Pazartesi günü G.Antep ile deplasmanda, 16 Mart Cumartesi de Antalya ile Dolmabahçe'de karşılaşacak.
DİĞER
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta dev operasyon! 5 ayrılık, 3 transfer...
SON DAKİKA I HSK'dan Danıştay'ın göreve iade kararı verdiği 387 isim hakkında inceleme
Cimbom Avrupa'yı titretti!
Fenerbahçe istatistikleri parçaladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dortmund'dan Beşiktaş'ın 2 yıldızına kanca!
Beşiktaş'ta o isimle yollar ayrılıyor!
Dolar ne kadar? Canlı Döviz Kuru takibi
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Villarreal ile Getafe yenişemedi! Villarreal ile Getafe yenişemedi! 00:54
Villarreal ile Getafe yenişemedi! Villarreal ile Getafe yenişemedi! 00:53
Inter ilk yarıda fişi çekti! Inter ilk yarıda fişi çekti! 00:53
Inter ilk yarıda fişi çekti! Inter ilk yarıda fişi çekti! 00:52
Lyon galibiyet serisini 4 maça çıkardı! Lyon galibiyet serisini 4 maça çıkardı! 00:50
Lyon galibiyet serisini 4 maça çıkardı! Lyon galibiyet serisini 4 maça çıkardı! 00:50
Daha Eski
Werder Bremen tek golle kazandı! Werder Bremen tek golle kazandı! 00:29
Werder Bremen tek golle kazandı! Werder Bremen tek golle kazandı! 00:28
Nesrin Baş: Hayal ettim ve başardım Nesrin Baş: Hayal ettim ve başardım 00:22
Prag maçında şov yapmıştı! G.Saray'a transfer piyangosu Prag maçında şov yapmıştı! G.Saray'a transfer piyangosu 23:48
Ferdi yuvadan uçuyor! İşte yapılan resmi teklif Ferdi yuvadan uçuyor! İşte yapılan resmi teklif 23:35
Sami Uğurlu: Bütçemiz ve konumumuz... Sami Uğurlu: Bütçemiz ve konumumuz... 23:02