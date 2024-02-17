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Kupa maçı 28 Şubat’ta
Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası programı belli oldu. Siyah-beyazlılar çeyrek finalde Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak. Karşılaşma 28 Şubat Çarşamba günü saat 20.45'te Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Bu arada Beşiktaş, Süper Lig'de 25 Şubat Pazar günü İstanbulspor ve 11 Mart Pazartesi günü G.Antep ile deplasmanda, 16 Mart Cumartesi de Antalya ile Dolmabahçe'de karşılaşacak.
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