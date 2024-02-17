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Derbi 3 Mart Pazar
Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında G.Saray'la Tüpraş Stadı'nda oynayacağı derbi karşılaşmasının tarihi ve saati belli oldu. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-1 kaybetmişti. Kendi sahasında ve seyircisi önünde ezeli rakibinden rövanşı almak isteyen siyah-beyazlılar, ezeli rakibi G.Saray'ı 03 Mart Pazar günü, saat 19.00'da Tüpraş Stadı'nda konuk edecek.
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