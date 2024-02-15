Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı sürprizi!

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı sürprizi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Ara transferde Muci ve Al-Musrati'yi kadrosuna katarak dikkat çeken Beşiktaş'ın, sezon sonu için Yusuf Yazıcı'yı radarına aldığı ifade edildi. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 14:12
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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı sürprizi!

Transferin son gününde Ernest Muci ve Al-Musrati'yi transfer ederek orta sahasını güçlendiren Beşiktaş'ın transfer çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı sürprizi!

Takvim'de yer alan habere göre Fernando Santos yönetimindeki siyah-beyazlıların, bu sezon Fransız ekibi Lille ile iyi bir sezon geçiren milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek istediği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı sürprizi!

Fransız ekibiyle olan kontratı sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki oyuncunun menajeriyle önümüzdeki günlerde temasa geçileceği ve transferin şartlarının sorulacağı belirlendi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı sürprizi!

AVRUPA'NIN RADARINDA

Yıldız oyuncuya çok sayıda avrupa kulübünün de ilgi gösterdiği ve bu kulüplerin sezon sonu boşa çıkacak olan oyuncuyu yakından takip ettikleri de gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı sürprizi!

Bu sezon Lille formasıyla 30 maça çıkan tecrübeli 10 numara, söz konusu maçlarda 10 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı sürprizi!

10 numaranın dışında forvette ve kanatlarda da görev yapabilen Yusuf'un da Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

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