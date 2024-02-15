Beşiktaş'ta Fernando Santos'tan yeni sistem! Konyaspor maçında...

Beşiktaş'ta pazartesi günü oynanacak Konyaspor maçında, teknik direktör Santos'un taktiksel olarak değişikliklere imza atması bekleniyor. Kayseri deplasmanında ilk kez Beşiktaş forması giyen ve asıl mevkisinde oynamamasına rağmen otoritelerden tam not almayı başaran Ernest Muci'nin, yine ilk 11'de sahaya çıkması ve bu kez 10 numara mevkisinde görev alması bekleniyor. Sağ kanatta ise iyileşen Rachica'nın oynayacağı ifade edildi. Bir diğer yeni transfer Al-Musrati'nin de, Tüpraş Stadı'ndaki mücadelede bu kez başlama düdüğüyle birlikte sahada olması ve orta sahada Gedson Fernandes ile birlikte yan yana görev alması bekleniyor. Beşiktaş'ta sezon başından bu yana yaşanan sakatlıklar nedeniyle birçok farklı isim merkez orta sahada görev almış ancak beklenen verim bir türlü alınamamıştı. Musrati-Gedson ikilisinin hem savunma hem de hücumda siyah-beyazlılara güç katması planlanıyor.