Haberler Beşiktaş PFDK’dan ihtar geldi

PFDK’dan ihtar geldi

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Antalya maçı sonrası "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Beşiktaş'ı PFDK'ya sevk etmişti. Disiplin Kurulu dün karanını açıkladı ve siyah-beyazlılara bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı 'ihtar' cezası verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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PFDK’dan ihtar geldi
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Antalya maçı sonrası "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Beşiktaş'ı PFDK'ya sevk etmişti. Disiplin Kurulu dün karanını açıkladı ve siyah-beyazlılara bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı 'ihtar' cezası verdi.
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