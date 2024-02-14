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PFDK’dan ihtar geldi
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Antalya maçı sonrası "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Beşiktaş'ı PFDK'ya sevk etmişti. Disiplin Kurulu dün karanını açıkladı ve siyah-beyazlılara bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı 'ihtar' cezası verdi.
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