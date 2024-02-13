DİĞER
Worrall duvarı
Beşiktaş'ın yeni stoperi Joe Worrall ilk maçında iki farklı görüntü çizdi. İlk devrede zorlanan İngiliz savunmacı, ikinci 45 dakikalık bölümde kusursuzdu. Özellikle karşılaşma sonuna doğru yaşanan karambolme rakip boş kaleye gol atacakken kafasını röveşataya kalkan rakibinin ayağına doğru uzattı. Mutlak golü engelledi. 13 ikili mücadelenin 10'unu kazandı.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.