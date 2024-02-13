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Worrall duvarı

Beşiktaş'ın yeni stoperi Joe Worrall ilk maçında iki farklı görüntü çizdi. İlk devrede zorlanan İngiliz savunmacı, ikinci 45 dakikalık bölümde kusursuzdu. Özellikle karşılaşma sonuna doğru yaşanan karambolme rakip boş kaleye gol atacakken kafasını röveşataya kalkan rakibinin ayağına doğru uzattı. Mutlak golü engelledi. 13 ikili mücadelenin 10'unu kazandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 06:50
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Worrall duvarı
Beşiktaş'ın yeni stoperi Joe Worrall ilk maçında iki farklı görüntü çizdi. İlk devrede zorlanan İngiliz savunmacı, ikinci 45 dakikalık bölümde kusursuzdu. Özellikle karşılaşma sonuna doğru yaşanan karambolme rakip boş kaleye gol atacakken kafasını röveşataya kalkan rakibinin ayağına doğru uzattı. Mutlak golü engelledi. 13 ikili mücadelenin 10'unu kazandı.
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