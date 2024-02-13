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İşte Musrati

Kartal'da yeni transferlerden Al-Musrati de ikinci devrede şans buldu. Libyalı tecrübeli orta saha 66. dakikada Cenk Tosun'un yerine oyuna dahil oldu. Her zamanki gibi dinamizmi ve topu aldığında doğru kullanmasıyla dikkat çekti. Ayağa yere sağlam basan 27 yaşındaki futbolcu ilk maçtaki performansıyla beğenildi. Takım arkadaşlarıyla saha iyi uyumu da dikkat çekti. Fernando Santos "Oynadıkça daha iyi olacak" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 06:50
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İşte Musrati
Kartal'da yeni transferlerden Al-Musrati de ikinci devrede şans buldu. Libyalı tecrübeli orta saha 66. dakikada Cenk Tosun'un yerine oyuna dahil oldu. Her zamanki gibi dinamizmi ve topu aldığında doğru kullanmasıyla dikkat çekti. Ayağa yere sağlam basan 27 yaşındaki futbolcu ilk maçtaki performansıyla beğenildi. Takım arkadaşlarıyla saha iyi uyumu da dikkat çekti. Fernando Santos "Oynadıkça daha iyi olacak" dedi.
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