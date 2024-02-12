Haberler Beşiktaş Kupada rakip belli olacak

Kupada rakip belli olacak

Beşiktaş'ta bugün gözler Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminde olacak. Son 8 takım arasına adını yazdıran siyah-beyazlılar, saat 14.00'te çekilecek kuraya seribaşı olarak katılacak. Beşiktaş, kupanın bu etabında Trabzonspor, Karagümrük, Konyaspor ve Ankaragücü'yle eşleşebilecek. Çeyrek final, tek maç üzerinden 27-29 Şubat'ta oynanacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 06:50
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Kupada rakip belli olacak
Beşiktaş'ta bugün gözler Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminde olacak. Son 8 takım arasına adını yazdıran siyah-beyazlılar, saat 14.00'te çekilecek kuraya seribaşı olarak katılacak. Beşiktaş, kupanın bu etabında Trabzonspor, Karagümrük, Konyaspor ve Ankaragücü'yle eşleşebilecek. Çeyrek final, tek maç üzerinden 27-29 Şubat'ta oynanacak.
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