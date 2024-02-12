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KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan Kayserispor - Beşiktaş maçıyla devam ediyor. Beşiktaş, Kayserispor'a konuk olacak. Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor'u yenmek ve yükselişini sürdürmek istiyor. Kayserispor ise sahasında kazanmak ve 10 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Kadir Sağlam, kritik maçta düdük çalacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 14:00
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KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı hangi kanalda?

Kayserispor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Kayserispor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Beşiktaş maçı 12 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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SÜPER LİG'DE 46. RANDEVU

Kayserispor ile Beşiktaş, bugüne kadar Süper Lig'de 45 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş 27, Kayserispor 10 kez sahadan galip ayrılırken 8 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 74 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 43 gole engel olamadı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele, Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

KARTAL SON 7 MAÇTA RAKİBİNE PUAN VERMEDİ

Beşiktaş, Kayserispor ile Süper Lig'de karşılaştığı son 7 müsabakadan da galibiyetle ayrılarak rakibine puan vermedi. Kayserispor, rakibini en son 2019-2020 sezonunun 30. haftasında 3-1'lik skor ile mağlup etmişti. Söz konusu süreçte siyah-beyazlılar 17 gol kaydederken, kalesinde de 6 gol gördü. Beşiktaş'a karşı sahasında oynadığı son 3 müsabakadan da mağlup ayrılan Kayserispor, bu maçı kaybetmesi halinde, rakibine karşı sahasında en uzun seriyi yaşayacak.

FERNANDO SANTOS SİFTAH PEŞİNDE

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Kayserispor karşısında siyah-beyazlılarla ilk deplasman galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Takımın başına geçtiği tarihten itibaren 2 deplasman müsabakasına çıkan Santos, Pendikspor'a 4-0, Sivasspor'a ise 1-0 kaybetti. Fernando Santos'un öğrencileri, söz konusu maçlarda rakip fileleri sarsamadı.

BEŞİKTAŞ'TA 6 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlılarda Kayserispor maçı öncesi Necip Uysal, Jonas Svensson, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Bahtiyar Zaynutdinov ve Demir Ege Tıknaz sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Kayserispor karşısında kart görmeleri durumunda Süper Lig'de bir sonraki hafta oynanacak Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

KAYSERİSPOR 10 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Sarı-kırmızı ekip, 9'u Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 10 müsabakada galibiyet elde edemedi. Söz konusu süreçte Süper Lig'de karşılaştığı Fenerbahçe, Konyaspor, Sivasspor, Fatih Karagümrük, Galatasaray, İstanbulspor ve Samsunspor'a mağlup olan İç Anadolu ekibi, Antalyaspor ve Gaziantep FK ile de berabere kaldı.

KADİR SAĞLAM DÜDÜK ÇALACAK

Zorlu müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ömer Faruk Turtay olacak.

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