Svensson: Bu camiayı çok sevdim

Sözlerine, "Herkese merhaba, biraz Türkçe öğrendim" diye başlayan Svensson, "1 ay önce imza attım. Bu camiada olduğum için çok mutluyum. Geldiğim günden itibaren gösterilen ilgi ve alaka için tüm ekibe teşekkür ederim" dedi.

MÜCADELECİ VE DİSİPLİNLİ BİR YILDIZ...

Hırslı ve disiplinli bir oyuncuyu takıma kattıklarını dile getiren Başkan Hasan Arat, "Norveç Milli Takımı'nın en değerli oyuncularından bir tanesi. Kendisi hakkında Samet Hoca ve Teknik Direktörümüz Fernando Santos'un, raporları hep olumluydu. Mücadeleci ve disiplinli bir oyuncu. Beşiktaş'ımıza yakışan bir transfer oldu" şeklinde konuştu.