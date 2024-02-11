Semih: Hayallerim gerçek oldu

Başkan Arat, Semih'le ilgili şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş formasıyla Avrupa liglerinde gol atan en genç oyuncumuz. Santos'un yerine kimseyi istemediği bir isim. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda seni gururla izleyeceğiz. Hep birlikte bir sonraki dönem Türkiye'de şampiyonluk yaşayacağız. Semih'in özenle korunması gerekli."

ÖZEL ÇIKIŞ ŞARTI YOK

Samet Aybaba da genç Semih için, "Bizim için değerli. Kendisinin değerini en önce ben anladım. Daha sonra herkes anladı. Kendisi Beşiktaş'ta olmaktan mutlu. Mukavelesinde şart denilen şeyin ben ne olduğunu bilmiyorum. Semih için İngilizce ve diksiyon dersleri de alıyor. Kendisini her anlamda hazırlıyoruz" yorumunu yaptı."