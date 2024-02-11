Kartal'ın ayak sesleri

Beşiktaş dün adeta gövde gösterisi yaptı... Siyah-beyazlılar, hem yeni gelen 4 oyuncu hem de sözleşme uzatılan 2 yerli isim için muhteşem bir imza töreni düzenledi. Altyapıya alınan 14 yaşındaki Yağız Karabulut da törenin sürpriz ismi olarak sahne aldı. Tüpraş Stadında düzenlenen imza töreni Başkan Hasan Arat'ın konuşmasıyla başladı. Sportif olarak zor günler geçirdiklerini belirten Başkan Arat şu ifadeleri kullandı: "Camiamız zor günleri iyi bilir, kenetlenirsek bu günleri atlatırız. Rebic'in aşil tendonuna basılmasında, Muleka'nın ayağının kırılmasına yakın aldığı darbede, Semih'in suratına yumruk yemesinde de birlik olmalıyız."

KARTALLAR YÜKSEKTEN UÇAR

Başkan Hasan Arat konuşmasına şöyle devam etti: "Bu dönemde, camiamızın en eski üyesi ve Beşiktaş aşığı, onursal başkanımız Süleyman Seba'nın eski dostu Rahmi Koç kulübümüzü ziyaret etti. Biz 'efsane geri dönsün, camiamız istiyor' dedik. Beko bize uğurlu geliyor dedik. Rahmi Koç'a özel bir köşe yaptık müzemizde. Son transferlerden bir gün önce Rahmi Koç'un talimatıyla özel bir anlaşma yaptık. Beşiktaş, Beko sponsorluğunda toplamda 17 kupa kazanarak Beşiktaş taraftarının gönlüne girdi. Sayın Koç'a Beşiktaş camiası olarak çok teşekkür ediyoruz." Başkan, konuşmasını "Kartallar yüksekten uçar" sözleriyle tamamladı.