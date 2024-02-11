Haberler Beşiktaş Joe Worrall: Cennette evlenmek gibi

Joe Worrall: Cennette evlenmek gibi

Beşiktaş'ın, Nottingham Forest'tan satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığı 27 yaşındaki İngiliz savunma oyuncusu Joe Worrall, "Burada inanılmaz sıcak karşılandım.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 09:45
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Joe Worrall: Cennette evlenmek gibi

Sezonuna devamı için tutkulu taraftarımızın önünde oynayacak olmaktan dolayı sabırsızlanıyorum. Saha içerisinde lider olmaya çalışacağım. Her şeyim Beşiktaş'a uyuyor. Cennet gerçekleşen evliliğe benzetiyorum" açıklamasında bulundu.

BÜYÜK TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ

Siyah-beyazlı kulübün Başkanı Hasan Arat, 2011'den bu yana N.Forest'ın efsane kaptanı olan Worrall'ın çok karakterli bir futbolcu olduğunu belirterek, "Kulübüne çok büyük bir teklif gitti. Ama Joe 'Hayır, Beşiktaş'a gitmek istiyorum' dedi. Santos, 'Ben isim değil, karakter istiyorum' demişti; biz de karakterli sporcular transfer ettik. Takım oyuncusu, lider, iyi bir sporcu. Bizi seçtiğin için teşekkür ederiz" yorumunu yaptı.

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