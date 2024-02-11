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Ernest Muci: Oynamak için sabırsızım

Siyah-beyazlıların Polonya ekibi Legia Varşova'dan 10 milyon euro bonservis + bir sonraki satıştaki kârdan %10 pay vererek kadrosuna kattığı 22 yaşındaki 10 numara Ernest Muci, oynamak için sabırsızlandığını söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 09:45
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Ernest Muci: Oynamak için sabırsızım

Arnavut yıldız, "Ne diyebilirim ki... Bu kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum. Taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Takımdaki herkesle tanıştım, beni çok sıcak karşıladılar. Oynamaya hazırım, hocamız isterse oynarım" ifadelerini kullandı.

BOYNUNDAKİ DÖVME KADERİN BİR CİLVESİ!

Başkan Hasan Arat, Muci için, "Sen Beşiktaşlıların çok sevdiği ve güvendiği bir oyuncu olacaksın. Santos ve Samet hocam seni çok istiyordu. Beşiktaş'a, evine hoş geldin. Boynundaki kartal dövmesi kaderin bir cilvesidir. Varşova başkanı Darius ile değerli dostluğumuz, çeşitli vesilelerle Polonya cumhurbaşkanının bizi tanıması... Bizi kırmadılar. Bu iş çok geniş ve anlamlı bir anlaşma oldu. Menajeri, 'Bu işin olma ihtimali yok' diyordu ama Hüseyin Yücel, 'Bu iş olacak' dedi ve oldu" yorumunu yaptı.

BAŞKAN DEVREYE GİRMESE OLMAZDI

İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Muci transferinde Başkan Arat'ın büyük payı olduğunu belirterek, "Başkanım biraz mütevazı davrandı. Özellikle Polonya Cumhurbaşkanı konusunda başkan direkt devreye girmeseydi bu transferi bitiremezdik. Yukarıda Allah var, yalan söylemeyelim. Bir Beşiktaş taraftarı için size teşekkür ediyorum başkanım, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

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