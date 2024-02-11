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BEŞİKTAŞ HABERİ - Başar Önal'ın menajerinden flaş transfer açıklaması!

Ara transfer döneminin son gününde flaş hamlelere imza atan Beşiktaş'ın gündemine Başar Önal gelmişti. Genç oyuncunun menajeri Siyah beyazlılara neden transfer olmadığını açıkladı. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 09:45
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BEŞİKTAŞ HABERİ - Başar Önal'ın menajerinden flaş transfer açıklaması!

Çalkantılı bir dönem yaşayan ve devre arası transfer döneminin son günlerini hareketli geçiren Beşiktaş, tarihinin en yüksek bonservis ödediği sezonu yaşadı. Jonas Svensson, Joe Worrall, Ernest Muci, Al Musrati'yi kadrosuna katan siyah beyazlıların son olarak gündemine Başar Önal gelmişti.

Hollanda 2. Lig ekiplerinden De Graafschap'ın sportif direktörü Peter Bijvelds, Başar Önal'ın Beşiktaş'a neden gelmediği hakkında konuştu. Sabah'ta yer alan habere göre; Bijvelds, "Türkiye'den üç kulüp Başar ile ilgilendi. Beşiktaş transferinin son gün iptal olması gibi bir durum yok. Çünkü Beşiktaş bize resmi bir teklif yapmadı" diye konuştu.

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