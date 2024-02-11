Al-Musrati: Her şeyimi vereceğim

Siyah-beyazlıların sezon konuna kadar 1 milyon euro'ya kiraladığı, sözleşme şartlarına uyulması durumunda 11 milyon euro'luk da satın alma bedeli blunan 27 yaşındaki Libyalı ön libero Al-Musrati, "Beşiktaş'a geldiğim için çok heyecanlıyım. Büyük geçmişi olan bir kulübe geldim. Beni buraya getiren herkese teşekkür ediyorum, özellikle de başkanımıza. Beşiktaş'a her şeyimi vereceğim" diye konuştu.

HAMİLE EŞİNİ BIRAKIP GELDİ

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Libya'nın büyük Kartal'ı" diyerek anons ettiği Al-Musrati için şu ifadeleri kullandı: "Sen gerçek bir lidersin, bir kaptansın. Al-Musrati'nin karısı şu an hamile ve onu bırakıp geldi. Santos da en çok onu istiyordu. Samet hocanın bir numarasıydı. 'Buraya gelmez, herkes denedi' dediler ama biz 'gelir' dedik. Değerli dostlarımız PSG'nin sahipleri Nasser ve arkadaşlarımız, aynı zamanda Braga'nın ortakları da yardımcı oldu. En enteresanı, Al-Musrati'nin menajeri yok. Kendisi direkt bizimle konuştu."