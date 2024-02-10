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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Santos'un gözü o isimde! Teknik ekipten tam not...

Beşiktaş'ta Antalyaspor karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından takımda moraller yeniden yükseldi. Siyah-beyazlılara sevindiren bir diğer konu ise Afrika Kupası'ndan dönen isimler oldu. İşte haberin detayları... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 10:17
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Santos'un gözü o isimde! Teknik ekipten tam not...

Beşiktaşlı sol bek Arthur Masuaku geri dönüyor. Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Fildişi Sahili'ne elenen Kongo, kupaya veda etti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Santos'un gözü o isimde! Teknik ekipten tam not...

Beşiktaş'ın Kongolu sol beki Arthur Masuaku, 10 Şubat'ta oynanacak 3.lük karşılaşmasından sonra kulübüne geri dönecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Santos'un gözü o isimde! Teknik ekipten tam not...

Fernando Santos'un özellikle Masuaku'nun performansından çok memnun olduğu öğrenildi.

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