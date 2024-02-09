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Renato Sanches karar veremiyor
Beşiktaş'ın peşinde olduğu yıldız Renato Sanches için siyah-beyazlılar, kiralık oynadığı Roma'dan sonra PSG'yi de ikna etti ancak Portekizli oyuncunun halen kararsız olduğu ifade edildi. Fransa'dan Sports Zone'un haberine göre PSG ile Beşiktaş, Sanches'i kiralama konusunda anlaşmaya vardı; İl Tempo'nun haberine göre ise orta saha oyuncusu Roma'dan ayrılmakta kararsız.
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