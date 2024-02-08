Haberler Beşiktaş Santos: Sahada sadece formamız vardı

Santos: Sahada sadece formamız vardı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Santos'un açıklamaları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 23:09 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 23:15
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Santos: Sahada sadece formamız vardı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Müsabakada 1-0 geriye düşen siyah-beyazlılar, Muleka'nın golleriyle adını çeyrek finale yazdırmasını bildi.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Santos'un açıklamaları...

"İlk yarıda sahada yoktuk, top oynamadık. Sahada sadece formamız vardı. Çok kötüydü. Farklı olabilirdi. İkinci yarıda yapmamız gerekeni yaptık. Çok iyi mücadele ettik. Çok iyi reaksiyon gösterdik. İkinci yarıdaki oyunumuzla sonucu hak ettiğimizi söyleyebilirim. Ama ilk yarıdan memnun değilim"

"Benim için genç, yaşlı fark etmiyor. Benim için yaş önemli değil. Kim iyi idman yapıyorsa, kim gösteriyorsa performansı formayı kapar."

TRANSFER SÖZLERİ

"Ben çalışmak için buradayım, yeni oyuncu getirmek için değil. Bu yönetimin ilgilendiği bir konu. Ben teknik direktörüm, bu soruya cevap veremem, yorum yapamam"

JOE WORRALL

"Daha 3-4 gün oldu geleli. Adaptasyona ihtiyacı var. Bununla ilgili yorum yapamam. 2 dakikada elinden geleni yaptı."

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