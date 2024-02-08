Beşiktaş'ın yeni transferi Worrall, Beşiktaş'ta oynamanın kendisini heyecanlandırdığını söyledi. İngiliz oyuncu, "Yeni bir şey denemek için doğru zamandı. Nottingham'da doğdum ve büyüdüm. Kulüple bu kadar çok maça çıktığım için şanslıyım. Şimdi ise ufkumu genişletmek için iyi bir fırsat yakaladığımı düşünüyorum. Türkiye'de biraz zaman geçirmek ve Beşiktaş gibi büyük bir futbol kulübünde oynamak beni çok ama çok heyecanlandırıyor" açıklamasını yaptı. Joe Worrall, taraftarların kendisinde neler göreceğine yönelik soruya da, "Azim, güç, liderlik. Futbol takımına getireceğim temel şeylerin bunlar olduğunu düşünüyorum. Sıkı çalışırım ve sahada tam bir savaşçı olurum. Kulüp için gerçekten iyi oynamak istiyorum. Kendim için de elbette. Umarım güzel zamanlardan geçebiliriz ve bir şeyleri kutlayabiliriz" yanıtını verdi.

WORRALL'DAN iNCiLER

"Beşiktaş tüm dünyada tanınıyor. Buraya gelmek ve başarılı olmak benim için çok iyi bir fırsat."

"Trabzonspor maçı inanılmazdı. Gelen gol, sevinç ve tüm atmosfer çok gürültülüydü."

"Bence kupayı kazanmak gibi çok gerçekçi bir hedefimiz var, takımın hedefi bu."

"Premier Lig'de oynayan takım arkadaşlarım var. Hepsi de her zaman savaşmaya hazır."

"17 numara giyeceğim. Kız arkadaşımın doğum günü, almazsam azar işitirdim!"