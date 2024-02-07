Haberler Beşiktaş Rodriguez ‘rest’ çekti

Rodriguez ‘rest’ çekti

Beşiktaş’ın prensipte anlaştığı James Rodriguez, takımı Sao Paulo’nun Süper Kupa maçına gitmedi. Brezilya ekibiyle bağları kopma noktasına geldi!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rodriguez ‘rest’ çekti

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Siyah-beyazlılarda 32 yaşındaki James Rodriguez'le ilgili gelişmeler her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Beşiktaş yönetimi, oyuncuyla bir süre önce yaptığı görüşmede prensip anlaşmasına varmış, ancak kulüp başkanı Julio Casares'in "teklif gelirse bakarız" açıklaması nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı. Kolombiyalı yıldızın, Sao Paulo Teknik Direktörü Thiago Carpini tarafından Palmeiras ile 4 Şubat'ta oynanan Brezilya Süper Kupası maçına çağrılmaması; Rodriguez'in kulüple bağlarının artık kopma noktasına geldiği şeklinde yorumlandı. Brezilya ekibiyle bir kez daha temasa geçen siyah beyazlılar, kiralama teklifini yenileyerek gelecek olan yanıtı beklemeye başladı.

DİĞER
Ece Erken’e büyük şok! Motosiklet başına bela oldu! Ece Erken’e tescilsiz motosiklet satan firmaya soruşturma
Kaynakları PKK ajansı | CHP yandaşı BirGün Gazetesi teröristlerin sözcülüğüne soyundu! Tepki yağdı: Kaynaklarını kesin
G.Saray'dan Alman sol beke kanca!
F.Bahçe'den orta sahaya yerli takviyesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Insigne için Beşiktaş devreye girdi!
Almanların gözü Semih Kılıçsoy'ta! Transfer...
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç lira?
TFF'den 6 Şubat paylaşımı!
💥Süper Loto çekildi! (6 Şubat)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maaşı FIFA'dan Maaşı FIFA'dan 06:08
Sociedad avantajı kaptı! Sociedad avantajı kaptı! 01:14
Sociedad avantajı kaptı! Sociedad avantajı kaptı! 01:12
Cimbom kupada çeyrek finale yükseldi! Cimbom kupada çeyrek finale yükseldi! 01:08
Okan Buruk'tan sol bek transferi açıklaması! Okan Buruk'tan sol bek transferi açıklaması! 01:08
Thomas Meunier Trabzon'a geldi! Thomas Meunier Trabzon'a geldi! 01:08
Daha Eski
Ankaragücü rahat turladı! Ankaragücü rahat turladı! 01:08
F. Karagümrük Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde! F. Karagümrük Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde! 01:08
F.Bahçe'nin Gaziantep kafilesi belli oldu! F.Bahçe'nin Gaziantep kafilesi belli oldu! 01:08
F.Bahçe'nin o yıldızlarını eski takımları mumla arıyor! F.Bahçe'nin o yıldızlarını eski takımları mumla arıyor! 01:08
Fred ne zaman dönecek? İşte yanıtı Fred ne zaman dönecek? İşte yanıtı 01:08
G.Saray'ın yerlilerine hucüm! G.Saray'ın yerlilerine hucüm! 01:08