Rodriguez ‘rest’ çekti

Siyah-beyazlılarda 32 yaşındaki James Rodriguez'le ilgili gelişmeler her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Beşiktaş yönetimi, oyuncuyla bir süre önce yaptığı görüşmede prensip anlaşmasına varmış, ancak kulüp başkanı Julio Casares'in "teklif gelirse bakarız" açıklaması nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı. Kolombiyalı yıldızın, Sao Paulo Teknik Direktörü Thiago Carpini tarafından Palmeiras ile 4 Şubat'ta oynanan Brezilya Süper Kupası maçına çağrılmaması; Rodriguez'in kulüple bağlarının artık kopma noktasına geldiği şeklinde yorumlandı. Brezilya ekibiyle bir kez daha temasa geçen siyah beyazlılar, kiralama teklifini yenileyerek gelecek olan yanıtı beklemeye başladı.