TRANSFER HABERLERİ: Lorenzo Insigne için Beşiktaş devreye girdi!
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Fernanda Santos'un raporuna göre hareket eden yönetim ilk olarak savunmaya takviye yaptı. Siyah-beyazlılarda şimdi ki hedefin ise Lorenzo Insigne olduğu iddia edildi. İşte haberin detayları... BJK SPOR HABERLERİ
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Beşiktaş'ta James Rodrigues'ten sonra bu bölgeye yapılacak takviye için yeni bir yıldız daha gündeme geldi.
NAPOLI'DE 434 MAÇA ÇIKTI
Asıl mevkisi sol kanat olan ancak ofansif orta saha olarak da forma giyen 32 yaşındaki İtalyan futbolcu, MLS'de Toronto takımında forma giyiyor.
Kara Kartal'ın, James Rodrigues transferinde pürüz çıkması ihtimaline karşın Lorenzo Insigne ile temas kurduğu gelen bilgiler arasında.
Toronto formasıyla bugüne kadar 33 resmi maça çıkan Insigne, 11 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
İtalyan oyuncu Napoli formasıyla 434 maçta 122 gol atarken, 95 de asist yaptı.
311 GOLE DİREKT KATKI
Kariyerinde 588 resmi maça çıkan Insigne bu dönemde rakip fileleri 192 kez havalandırırken, 119 da asist yaptı ve toplamda 311 gole katkı sağladı.
İtalyan futbolcu, A Milli Takım formasıyla da 54 maçta 10 gol atmayı başardı.
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