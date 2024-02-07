Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ: Lorenzo Insigne için Beşiktaş devreye girdi!

TRANSFER HABERLERİ: Lorenzo Insigne için Beşiktaş devreye girdi!

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Fernanda Santos'un raporuna göre hareket eden yönetim ilk olarak savunmaya takviye yaptı. Siyah-beyazlılarda şimdi ki hedefin ise Lorenzo Insigne olduğu iddia edildi. İşte haberin detayları... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ: Lorenzo Insigne için Beşiktaş devreye girdi!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Savunma hattını İngiliz yıldız Worrall'ı alarak güçlendiren yönetim, şimdi de 10 numara mevkii için 'lider' özellikli bir oyuncu arıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Lorenzo Insigne için Beşiktaş devreye girdi!

Beşiktaş'ta James Rodrigues'ten sonra bu bölgeye yapılacak takviye için yeni bir yıldız daha gündeme geldi.

TRANSFER HABERLERİ: Lorenzo Insigne için Beşiktaş devreye girdi!

Siyah-beyazlıların uzun yıllar Napoli'de forma giyen, 2022'den bu yana MLS ekibi Toronto'da görev yapan Lorenzo Insigne'yi kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ: Lorenzo Insigne için Beşiktaş devreye girdi!

NAPOLI'DE 434 MAÇA ÇIKTI
Asıl mevkisi sol kanat olan ancak ofansif orta saha olarak da forma giyen 32 yaşındaki İtalyan futbolcu, MLS'de Toronto takımında forma giyiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Lorenzo Insigne için Beşiktaş devreye girdi!

Kara Kartal'ın, James Rodrigues transferinde pürüz çıkması ihtimaline karşın Lorenzo Insigne ile temas kurduğu gelen bilgiler arasında.

TRANSFER HABERLERİ: Lorenzo Insigne için Beşiktaş devreye girdi!

Toronto formasıyla bugüne kadar 33 resmi maça çıkan Insigne, 11 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ: Lorenzo Insigne için Beşiktaş devreye girdi!

İtalyan oyuncu Napoli formasıyla 434 maçta 122 gol atarken, 95 de asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ: Lorenzo Insigne için Beşiktaş devreye girdi!

311 GOLE DİREKT KATKI
Kariyerinde 588 resmi maça çıkan Insigne bu dönemde rakip fileleri 192 kez havalandırırken, 119 da asist yaptı ve toplamda 311 gole katkı sağladı.

TRANSFER HABERLERİ: Lorenzo Insigne için Beşiktaş devreye girdi!

İtalyan futbolcu, A Milli Takım formasıyla da 54 maçta 10 gol atmayı başardı.

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'da penaltı tartışması! İki yıldız oyuncuyu Wilfried Zaha ayırdı...
Kaynakları PKK ajansı | CHP yandaşı BirGün Gazetesi teröristlerin sözcülüğüne soyundu! Tepki yağdı: Kaynaklarını kesin
G.Saray'dan Alman sol beke kanca!
F.Bahçe'den orta sahaya yerli takviyesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Almanların gözü Semih Kılıçsoy'ta! Transfer...
Rodriguez ‘rest’ çekti
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç lira?
TFF'den 6 Şubat paylaşımı!
💥Süper Loto çekildi! (6 Şubat)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maaşı FIFA'dan Maaşı FIFA'dan 06:08
Sociedad avantajı kaptı! Sociedad avantajı kaptı! 01:14
Sociedad avantajı kaptı! Sociedad avantajı kaptı! 01:12
Cimbom kupada çeyrek finale yükseldi! Cimbom kupada çeyrek finale yükseldi! 01:08
Okan Buruk'tan sol bek transferi açıklaması! Okan Buruk'tan sol bek transferi açıklaması! 01:08
Thomas Meunier Trabzon'a geldi! Thomas Meunier Trabzon'a geldi! 01:08
Daha Eski
Ankaragücü rahat turladı! Ankaragücü rahat turladı! 01:08
F. Karagümrük Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde! F. Karagümrük Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde! 01:08
F.Bahçe'nin Gaziantep kafilesi belli oldu! F.Bahçe'nin Gaziantep kafilesi belli oldu! 01:08
F.Bahçe'nin o yıldızlarını eski takımları mumla arıyor! F.Bahçe'nin o yıldızlarını eski takımları mumla arıyor! 01:08
Fred ne zaman dönecek? İşte yanıtı Fred ne zaman dönecek? İşte yanıtı 01:08
G.Saray'ın yerlilerine hucüm! G.Saray'ın yerlilerine hucüm! 01:08