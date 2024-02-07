TRANSFER HABERLERİ: Lorenzo Insigne için Beşiktaş devreye girdi!

İtalyan oyuncu Napoli formasıyla 434 maçta 122 gol atarken, 95 de asist yaptı.

311 GOLE DİREKT KATKI

Kariyerinde 588 resmi maça çıkan Insigne bu dönemde rakip fileleri 192 kez havalandırırken, 119 da asist yaptı ve toplamda 311 gole katkı sağladı.



