Beşiktaş'ta ayrılık! Resmi açıklama geldi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Emrecan Bulut'u sezon sonuna kadar Trendyol 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.
Emrecan, sezon başında TFF 2. Lig'de mücadele eden Somaspor'dan 211 bin Euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu.
21 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlılar ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Emrecan Bulut, Ümraniyespor'a Geçici Transfer Oldu Profesyonel futbolcularımızdan Emrecan Bulut, 2023-24 sezonu sonuna kadar Ümraniyespor'a geçici transfer olmuştur. Emrecan Bulut'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla. Beşiktaş JK 🔗… pic.twitter.com/oQqyUZKGci— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 5, 2024