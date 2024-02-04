Mert'ten Semih'e övgü dolu sözler! "Beşiktaş'ın gözbebeği"

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Trabzonspor'u Semih Kılıçsoy'un golleriyle 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılarda kritik maçta kalesini gole kapatan tecrübeli kaleci Mert Günok, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Mert'in açıklamaları...

"Önemli bir galibiyet. Bugün bir şekilde kazanmalıydık. Çok iyi mücadele ettik, defans yaptık. Rakip kaleye gitmekte zorlansak da gol bulduk. Semih kardeşimi övmem gerekiyor. İkisi de bireysel sayılacak gol attı. Kendisi Beşiktaş'ın gözbebeği. Ülkenin de gözbebeği olacak. Çıkışından ötürü mutluyuz, gururluyuz."

"Takım da iyi oynadı. Semih'in bireysel becerisiyle attığı 2 gol güzeldi. Onunla bireysel olarak ilgileniyorum. Çok seviyorum. Böyle çalıştığı sürece önü çok daha açık."