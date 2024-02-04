BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fernando Santos kararını verdi! Aboubakar...
Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de bu sezon beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş'ta, Vincent Aboubakar kadro dışı bırakılmıştı. Kamerunlu golcü, hocası Fernando Santos'la görüştü. İşte Portekizli teknik adamın kararı... (BJK spor haberleri)
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SAKATLIK SONRASI İLK 11'E MONTE EDİLECEK
Sabah'ta yer alan habere göre Portekizli hocanın zirvede, "Benden önce ne yaşandığının bir önemi yok. Birlikte önümüze bakmalıyız. Sen bu takım için önemli bir oyuncusun ve yeniden bu takıma fayda sağlamanı istiyorum" dediği ifade edildi.
Aboubakar'ın da arzulu olduğunu gören tecrübeli çalıştırıcı, sakatlığını atlattıktan sonra golcü oyuncuyu takıma monte edecek ve 11'de oynatmaya başlayacak.
Farklı dönemlerde toplamda 3 kez Beşiktaş'a transfer olan Aboubakar, ilk kez kadro dışı kararıyla karşı karşıya kalmıştı. Sorunun çözülmesiyle yıldız isme '4. dönemine başlıyor' gözüyle bakılıyor.
2 HAFTA DAHA YOK
Kamerun Milli Takımı'nda uyluk arka adalesinden sakatlanan Aboubakar, 15 gün takımdan uzak kalacak.
Trabzonspor, kupadaki Antalyaspor ve Kayserispor maçlarını kaçıracak olan yıldız oyuncunun 18 Şubat'taki Konyaspor maçında sahalara dönmesi bekleniyor.
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