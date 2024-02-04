BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fernando Santos kararını verdi! Aboubakar...

SAKATLIK SONRASI İLK 11'E MONTE EDİLECEK Sabah'ta yer alan habere göre Portekizli hocanın zirvede, "Benden önce ne yaşandığının bir önemi yok. Birlikte önümüze bakmalıyız. Sen bu takım için önemli bir oyuncusun ve yeniden bu takıma fayda sağlamanı istiyorum" dediği ifade edildi.