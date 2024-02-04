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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fernando Santos kararını verdi! Aboubakar...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de bu sezon beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş'ta, Vincent Aboubakar kadro dışı bırakılmıştı. Kamerunlu golcü, hocası Fernando Santos'la görüştü. İşte Portekizli teknik adamın kararı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 11:38
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fernando Santos kararını verdi! Aboubakar...

Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Vincent Aboubakar konusundaki düğüm çözüldü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fernando Santos kararını verdi! Aboubakar...

Yönetim tarafından disiplinsiz hareketleri gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılan 5 isimden biri olan Kamerunlu golcü, sonrasında geri döndü olarak gözükse de A Takım'dan ayrı kondisyoner eşliğinde çalışma yapan grupta yer alıyordu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fernando Santos kararını verdi! Aboubakar...

Ardından Afrika Uluslar Kupası'na giden 32 yaşındaki futbolcu, ülkesinin turnuvadan elenmelerinin hemen ardından İstanbul'a geldi ve yeni teknik direktörü Fernando Santos ile buluşarak uzun bir görüşme gerçekleştirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fernando Santos kararını verdi! Aboubakar...

SAKATLIK SONRASI İLK 11'E MONTE EDİLECEK

Sabah'ta yer alan habere göre Portekizli hocanın zirvede, "Benden önce ne yaşandığının bir önemi yok. Birlikte önümüze bakmalıyız. Sen bu takım için önemli bir oyuncusun ve yeniden bu takıma fayda sağlamanı istiyorum" dediği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fernando Santos kararını verdi! Aboubakar...

Aboubakar'ın da arzulu olduğunu gören tecrübeli çalıştırıcı, sakatlığını atlattıktan sonra golcü oyuncuyu takıma monte edecek ve 11'de oynatmaya başlayacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fernando Santos kararını verdi! Aboubakar...

Farklı dönemlerde toplamda 3 kez Beşiktaş'a transfer olan Aboubakar, ilk kez kadro dışı kararıyla karşı karşıya kalmıştı. Sorunun çözülmesiyle yıldız isme '4. dönemine başlıyor' gözüyle bakılıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fernando Santos kararını verdi! Aboubakar...

2 HAFTA DAHA YOK

Kamerun Milli Takımı'nda uyluk arka adalesinden sakatlanan Aboubakar, 15 gün takımdan uzak kalacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fernando Santos kararını verdi! Aboubakar...

Trabzonspor, kupadaki Antalyaspor ve Kayserispor maçlarını kaçıracak olan yıldız oyuncunun 18 Şubat'taki Konyaspor maçında sahalara dönmesi bekleniyor.

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