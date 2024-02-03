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William Carvalho Beşiktaş'a transfer olacak mı? Resmi açıklama yapıldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, Santos'un eski öğrencisi William Carvalho'yu gündemine almıştı. Portekizli oyuncunun kulübünden transfer açıklaması geldi. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 15:09
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William Carvalho Beşiktaş'a transfer olacak mı? Resmi açıklama yapıldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

William Carvalho Beşiktaş'a transfer olacak mı? Resmi açıklama yapıldı

Ocak ayında Svensson'u kadrosuna katan siyah beyazlılar merkez orta saha oyuncusu ve 6 numarada görev yapabilecek isimlerle görüşüyor.

William Carvalho Beşiktaş'a transfer olacak mı? Resmi açıklama yapıldı

Beşiktaş'ın gündemine Portekizli William Carvalho gelmişti.

William Carvalho Beşiktaş'a transfer olacak mı? Resmi açıklama yapıldı

Siyah beyazlıların tecrübeli teknik direktörü Fernando Santos, Portekiz Milli Takımı'ndan eski öğrencisini kadroda görmek istediğini yönetime bildirmişti.

William Carvalho Beşiktaş'a transfer olacak mı? Resmi açıklama yapıldı

Real Betis'in teknik direktörü Manuel Pellegrini, 31 yaşındaki yıldız oyuncunun geleceği hakkında konuştu.

William Carvalho Beşiktaş'a transfer olacak mı? Resmi açıklama yapıldı

Real Betis teknik direktörü Manuel Pellegrini, William Carvalho'nun takımdan ayrılmayacağını açıkladı.

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