William Carvalho Beşiktaş'a transfer olacak mı? Resmi açıklama yapıldı
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, Santos'un eski öğrencisi William Carvalho'yu gündemine almıştı. Portekizli oyuncunun kulübünden transfer açıklaması geldi. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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Siyah beyazlıların tecrübeli teknik direktörü Fernando Santos, Portekiz Milli Takımı'ndan eski öğrencisini kadroda görmek istediğini yönetime bildirmişti.
Real Betis'in teknik direktörü Manuel Pellegrini, 31 yaşındaki yıldız oyuncunun geleceği hakkında konuştu.
Real Betis teknik direktörü Manuel Pellegrini, William Carvalho'nun takımdan ayrılmayacağını açıkladı.
Kulübüyle bu sezon 16 maça çıkan Carvalho, bu karşılaşmalarda 3 asist kaydetti.
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