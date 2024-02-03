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Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Derbi hangi kanalda? BJK - TS maçı saat kaçta? | Trendyol Süper Lig

Beşiktaş - Trabzonspor derbisi heyecanla bekleniyor. Beşiktaş ve Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında kozlarını paylaşacak. İki ekip de kazanmak ve yükselişe geçmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 12:31
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Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Derbi hangi kanalda? BJK - TS maçı saat kaçta? | Trendyol Süper Lig

Beşiktaş - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Trabzonspor maçı 4 Şubat Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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LİGDE 102. MAÇ

Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'de bugüne kadar 101 kez mücadele etti. Geride kalan 101 müsabakada siyah-beyazlılar 37, bordo-mavililer de 37 galibiyet aldı. 27 maç ise berabere sona erdi. Kartal'ın 142 golüne, Karadeniz ekibi 118 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ'IN TRABZONSPOR'A KARŞI LİGDE SON 6 MAÇTA GALİBİYETİ YOK

Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de oynadığı son 6 müsabakada kazanamadı. Karadeniz ekibini son olarak 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 3-1'lik skorla mağlup eden siyah-beyazlılar, rakibiyle daha sonra yaptığı 6 karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine karşı büyük üstünlük kurdu. İki takım İstanbul'da resmi ve özel 66 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer de 15 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 20 maçta ise eşitliği bozamadı.

Siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Trabzonspor'u Konya'da ağırladığı maçı 3-0 kazandı. İki takım arasında 16 Ekim 2022'de İstanbul'da oynanan son lig maçı ise 2-2 berabere bitti.

ABDULLAH AVCI, TRABZONSPOR'UN BAŞINDA BEŞİKTAŞ'A YENİLMEDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımında başında Beşiktaş'a yenilmedi. Avcı, siyah-beyazlı takıma karşı çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. İstanbul'da oynanan 3 karşılaşmada ise 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Abdullah Avcı, Trabzon'da oynanan 1 maçta ise beraberlikle sahadan ayrıldı.

ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK

Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasını hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi de Turgut Doman olacak.

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