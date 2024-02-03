BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fernando Santos'u Trabzonspor maçı öncesi düşündüren konu!
Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Trabzonspor'la kritik bir derbi mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos'u o konu kara kara düşündürüyor. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)
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Amir ve Oxlade- Chamberlain'in sakatlıklarının ardından, Salih Uçan'ın da derbide forma giyemeyecek olması nedeniyle, teknik patron Santos'un elinde bu bölge için sadece Gedson ve Demir Ege kaldı.
Portekizli çalıştırıcının orta alanda, defansta görev vermemesi durumunda Necip Uysal'ı; jokerini savunmada görevlendirmesi durumunda ise Gökhan İnler ya da Leicester City'de zaman zaman ön libero oynayan Amartey'i kullanabileceği ifade edildi.
ABOUBAKAR İDMANDA
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar da takıma geri döndü.
Afrika Kupası için ülkesine gittiği gün idmanda sakatlanan ve sadece son maçta 13 dakika şans bulan Kamerunlu forvet, çok uzun bir aranın ardından dün takımla birlikte çalıştı.
Aboubakar'ın derbi maçının kadrosunda yer alması beklenmiyor.
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