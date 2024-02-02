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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a flaş öneri! Eski Trabzonsporlu...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarında gaza basan Beşiktaş, savunma hattına takviye yapmak için yoğun mesai harcıyor. Siyah-beyazlılara, menajerlerden flaş bir öneri geldi. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 08:23
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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a flaş öneri! Eski Trabzonsporlu...

Beşiktaş'ın stoper aradığını bilen menajerler, siyah-beyazlı yetkililerin kapısını aşındırmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a flaş öneri! Eski Trabzonsporlu...

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın önüne her gün onlarca oyuncunun ismi getiriliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a flaş öneri! Eski Trabzonsporlu...

Aybaba'ya teklif edilen son isim ise eski Trabzonspor'lu Marc Bartra oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a flaş öneri! Eski Trabzonsporlu...

Torres ve Alba gibi oyucuların da menajeri, daha önce Barcelona'da ve Dortmund'da oynayan, Santos'un istediği tarzda tecrübeli bir stoper olan 33 yaşındaki İspanyol stoper Bartra'yı Beşiktaş'a getirebileceğini söyledi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a flaş öneri! Eski Trabzonsporlu...

Aybaba bu isme olumsuz bakmasa da son kararı teknik direktör Santos'un vereceği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a flaş öneri! Eski Trabzonsporlu...

Profesyonel kulüp kariyerinde 425 resmi maça çıkan İspanyol stoper, bu periyotta 25 gol attı, 14 de asist yaptı ve toplam 39 gole katkı sağladı.

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