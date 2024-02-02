TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a flaş öneri! Eski Trabzonsporlu...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarında gaza basan Beşiktaş, savunma hattına takviye yapmak için yoğun mesai harcıyor. Siyah-beyazlılara, menajerlerden flaş bir öneri geldi. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)
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Torres ve Alba gibi oyucuların da menajeri, daha önce Barcelona'da ve Dortmund'da oynayan, Santos'un istediği tarzda tecrübeli bir stoper olan 33 yaşındaki İspanyol stoper Bartra'yı Beşiktaş'a getirebileceğini söyledi.
Aybaba bu isme olumsuz bakmasa da son kararı teknik direktör Santos'un vereceği ifade edildi.
Profesyonel kulüp kariyerinde 425 resmi maça çıkan İspanyol stoper, bu periyotta 25 gol attı, 14 de asist yaptı ve toplam 39 gole katkı sağladı.
Bartra, Trabzonspor formasıyla 40 maçta oynarken, rakip fileleri de 4 kez havalandırdı.
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