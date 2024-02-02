TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş rotayı eski gözdesine çevirdi!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Takvim'de yer alan habere göre transferlerin gecikmesi nedeniyle taraftarlar tarafından eleştirilere maruz kalan yönetimin daha önce de gündemine gelen Portekizli orta saha Renato Sanches için yeniden girişimlere başladığı öğrenildi.