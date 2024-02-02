TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş rotayı eski gözdesine çevirdi!
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski gözdesi için yeniden girişimlere başlayacak. Başkan Hasan Arat'ın da bu transfer için bizzat devreye gireceği öğrenildi. (BJK transfer haberleri)
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HASAN ARAT DEVREDE
PSG ile yakın ilişkilere sahİp olan başkan Hasan Arat'ın da Fransız devi ile yapılacak görüşmelerde bizzat yer alacağı gelen haberler arasında.
Roma'da bu sezon 9 maçta forma giyip 1 gol atan yıldız futbolcunun İtalyan ekibi ile olan kiralık sözleşmesini feshetmek istediği de gelen bilgiler arasında.
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