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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş rotayı eski gözdesine çevirdi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski gözdesi için yeniden girişimlere başlayacak. Başkan Hasan Arat'ın da bu transfer için bizzat devreye gireceği öğrenildi. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 11:15
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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş rotayı eski gözdesine çevirdi!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş rotayı eski gözdesine çevirdi!

Takvim'de yer alan habere göre transferlerin gecikmesi nedeniyle taraftarlar tarafından eleştirilere maruz kalan yönetimin daha önce de gündemine gelen Portekizli orta saha Renato Sanches için yeniden girişimlere başladığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş rotayı eski gözdesine çevirdi!

Bonservisi PSG'de bulunan ve Roma'da kiralık oynayan 26 yaşındaki yıldız futbolcuyu bu kez kadrosuna katmakta kararlı olan siyah-beyazlıların kısa süre içerisinde Fransız ekibine teklif yapması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş rotayı eski gözdesine çevirdi!

HASAN ARAT DEVREDE

PSG ile yakın ilişkilere sahİp olan başkan Hasan Arat'ın da Fransız devi ile yapılacak görüşmelerde bizzat yer alacağı gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş rotayı eski gözdesine çevirdi!

Roma'da bu sezon 9 maçta forma giyip 1 gol atan yıldız futbolcunun İtalyan ekibi ile olan kiralık sözleşmesini feshetmek istediği de gelen bilgiler arasında.

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