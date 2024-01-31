Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? BJK - TS maçı hangi kanalda? Saat kaçta? | Trendyol Süper Lig

Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? BJK - TS maçı hangi kanalda? Saat kaçta? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş ve Trabzonspor, Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Yükselişe geçmek isteyen İki dev kulüp de kazanmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 14:00 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 14:20
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? BJK - TS maçı hangi kanalda? Saat kaçta? | Trendyol Süper Lig

Beşiktaş - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Trabzonspor maçı 4 Şubat Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Onu şarkıcı olarak tanıdık… BBG Tarık’ın yeni hayatı ve yeni mesleği şoke etti!
CHP yandaşı bombayı patlattı! Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Ekrem İmamoğlu sitemi: Beni bu adamdan kurtarın
F.Bahçe'den yıldız isim için son hamle!
Cimbom jokerini buldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'da Trabzon mesaisi sürüyor!
Beşiktaş'tan flaş sakatlık açıklaması!
TUS BAŞVURU EKRANI 2024 | ÖSYM TUS/1 başvurusu nasıl yapılır?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 31 Ocak rakamları
FED FAİZ KARARI BUGÜN | İşte beklenti anketi ve ekonomistlerin tahminleri
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye kötü haber! Teklifi reddetti F.Bahçe'ye kötü haber! Teklifi reddetti 14:14
Başakşehir Edgar Ie ile yollarını ayırdı! Başakşehir Edgar Ie ile yollarını ayırdı! 13:43
Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? 13:19
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! 13:06
G.Saray'dan Manea hamlesi! G.Saray'dan Manea hamlesi! 12:57
Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? 12:44
Daha Eski
Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman? Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman? 12:38
Çağlar Söyüncü'nün lisansı çıktı! Çağlar Söyüncü'nün lisansı çıktı! 12:17
Kararını verdi! Aslan'a dönmek istiyor Kararını verdi! Aslan'a dönmek istiyor 12:08
Joaquin Fernandez'e İspanya'dan talip çıktı! Joaquin Fernandez'e İspanya'dan talip çıktı! 12:04
Atromitos - Panathinaikos ne zaman? Atromitos - Panathinaikos ne zaman? 12:01
Beşiktaş'tan flaş sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan flaş sakatlık açıklaması! 11:39