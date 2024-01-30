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Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Derbi hangi kanalda? BJK TS maçı saat kaçta? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile Trabzonspor, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İki dev kulüp de kazanarak yükselişe geçmek istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 12:10 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 12:10
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Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Derbi hangi kanalda? BJK TS maçı saat kaçta? | Trendyol Süper Lig

Beşiktaş - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Trabzonspor maçı 4 Şubat Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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