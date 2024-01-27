TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan gelişmesi! Sözleşme...

ARTIŞ KESİN YOK Türkiye Gazetesi'nd eyer alan haberde siyah beyazlı yönetim, görüşmeden önce iki oyuncunun menajerine de teklifleri iletmişti. Cenk Tosun için 35, Salih Uçan için ise 30 milyon lira önerildi. Cenk'e yapılan teklif şu anki kur ile 1 milyon Euro'ya denk geliyor. Salih Uçan'ın ise 800 bin Euro.