Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan gelişmesi! Sözleşme...

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan gelişmesi! Sözleşme...

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Fernando Santos'un gelişiyle birlikte yeni sezona yönelik çalışmalarda başladı. Siyah-beyazlılarda özellikle iç transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Yönetim bu noktada bir süredir görüşme halinde olduğu Cenk Tosun ve Salih Uçan konusunda kararını verdi. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 12:13
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan gelişmesi! Sözleşme...

Beşiktaş'ta sözleşme sorunu çözülemeyen Salih Uçan ve Cenk Tosun'un sezon sonunda yuvadan uçma ihtimali oldukça yüksek.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan gelişmesi! Sözleşme...

Ahmet Nur Çebi başkanlığından bu yana yeni sözleşmede direten yerli yıldızlar, Başkan Hasan Arat yönetimine de zorluk çıkarmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan gelişmesi! Sözleşme...

Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, iki futbolcuyla yaptığı görüşmede istenilen yıllık ücretleri duyunca masadan kalktı. Cenk Tosun 1,5, Salih Uçan ise 1,2 milyon avrodan iki yıllık sözleşme istedi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan gelişmesi! Sözleşme...

ARTIŞ KESİN YOK

Türkiye Gazetesi'nd eyer alan haberde siyah beyazlı yönetim, görüşmeden önce iki oyuncunun menajerine de teklifleri iletmişti. Cenk Tosun için 35, Salih Uçan için ise 30 milyon lira önerildi. Cenk'e yapılan teklif şu anki kur ile 1 milyon Euro'ya denk geliyor. Salih Uçan'ın ise 800 bin Euro.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan gelişmesi! Sözleşme...

İki oyuncu da yıllık ücretlerinde 'feda' demezse sezon sonu takımdan kesin olarak ayrılacak. Siyah beyazlı yönetimin, iki oyuncuya önerilen tekliflerde herhangi bir artış yapmamakta kararlı olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan gelişmesi! Sözleşme...

Salih çıktığı 25 maçta 2 gol, 2 asistlik performans gösterdi. Son dokuz maçta ise skora katkı sağlayamadı.

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