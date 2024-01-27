TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan gelişmesi! Sözleşme...
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Fernando Santos'un gelişiyle birlikte yeni sezona yönelik çalışmalarda başladı. Siyah-beyazlılarda özellikle iç transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Yönetim bu noktada bir süredir görüşme halinde olduğu Cenk Tosun ve Salih Uçan konusunda kararını verdi. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
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Ahmet Nur Çebi başkanlığından bu yana yeni sözleşmede direten yerli yıldızlar, Başkan Hasan Arat yönetimine de zorluk çıkarmaya devam ediyor.
ARTIŞ KESİN YOK
Türkiye Gazetesi'nd eyer alan haberde siyah beyazlı yönetim, görüşmeden önce iki oyuncunun menajerine de teklifleri iletmişti. Cenk Tosun için 35, Salih Uçan için ise 30 milyon lira önerildi. Cenk'e yapılan teklif şu anki kur ile 1 milyon Euro'ya denk geliyor. Salih Uçan'ın ise 800 bin Euro.
İki oyuncu da yıllık ücretlerinde 'feda' demezse sezon sonu takımdan kesin olarak ayrılacak. Siyah beyazlı yönetimin, iki oyuncuya önerilen tekliflerde herhangi bir artış yapmamakta kararlı olduğu öğrenildi.
Salih çıktığı 25 maçta 2 gol, 2 asistlik performans gösterdi. Son dokuz maçta ise skora katkı sağlayamadı.
Cenk ise bu sezon 27 maçta 8 gol, iki asistle oynadı. Son dokuz maçta ise birer golü ve asisti bulunuyor.
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