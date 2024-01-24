Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Adana Demirspor beraberliğinin ardından şunları söyledi: "Oyunu kontrol ettik. Maçın hakimi bizdik. Çok fırsat yakaladık. 6-7 tane net fırsatımız var ama bir türlü golü bulamadık. Oyuncularım çok çalıştılar, çok denediler ama gol olmadı. Futbolda böyle durumlar var. Rakip kalemize gelemedi. Denedik olmadı. Şans da yanınızda olmalı böyle durumlarda. Bugün şanssızdık. Çalışmak zorundayız. Çalışarak çok daha iyi olmak zorundayız.

15-16 OYUNCUYLA ZOR

Futbolun doğası bu... İki tane kazandığımız maçlarda daha az şans bulduk ama o maçlarda fırsatları iyi değerlendirdik. Gol yemedik, son iki maçta daha fazla fırsat bulduk ama bu kez değerlendiremedik. Bu maçta defansif olarak iyiydik. Hücum olarak istediğimizi yapamadık sadece. Geçen haftaya göre ilerleme kat ettiğimizi söyleyebilirim. Oyun olarak da iyi oynadık. Bazı oyuncularımız yorgundu. 15-16 oyuncuyla bu süreci yönetmek kolay değil. Artık pazar gününe hazırlanmalıyız."