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Aboubakar bedava gidemez

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın durumu belirsizliğini koruyor. Siyah-beyazlı yönetim 11 Aralık'ta Aboubakar, Rosier, Ghezzal, Bailly ve Onana'yı kadro dışı bırakmış; Ghezzal özür dileyince affedilmiş, Bailly, Onana ve Rosier ise başka takımlara gönderilmişti. Afrika Kupası'na giden Aboubakar'la ilgili son karar ise kupanın dönüşünde teknik direktör Fernando Santos'un yapacağı görüşmenin ardından netlik kazanacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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Aboubakar bedava gidemez

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın durumu belirsizliğini koruyor. Siyah-beyazlı yönetim 11 Aralık'ta Aboubakar, Rosier, Ghezzal, Bailly ve Onana'yı kadro dışı bırakmış; Ghezzal özür dileyince affedilmiş, Bailly, Onana ve Rosier ise başka takımlara gönderilmişti. Afrika Kupası'na giden Aboubakar'la ilgili son karar ise kupanın dönüşünde teknik direktör Fernando Santos'un yapacağı görüşmenin ardından netlik kazanacak.

Bu arada yönetim, geçtiğimiz gün 32 yaşında giren ve 1.5 senelik daha sözleşmesi bulunan Aboubakar'a "Eğer gitmek istiyorsan, belirlenen bonservis bedelinin ödenmesi gerekir. Alacaklarına karşılık bonservisini alamazsın" diyerek bedava ayrılığının söz konusu olmayacağını iletti.

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