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BEŞİKTAŞ YUKATEL ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Beşiktaş ile Yukatel Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Mustafa İlker Coşkun maçta VAR hakemi olarak görev yapacak. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 18:55
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BEŞİKTAŞ YUKATEL ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Beşiktaş - Yukatel Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 22. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - YUKATEL ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı 23 Ocak Salı günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

İŞTE BEŞİKTAŞ - YUKATEL ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Zaynutdinov, Umut, Demir Ege, Gedson, Tayfur, Rashica, Semih, Cenk

Adana Demirspor: Mahammadaliyev, İsmail, Semih, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Stambouli, Michut, Emre Akbaba, Akintola, Nourani, Yusuf Barası

BEŞİKTAŞ'IN LİGDEKİ EN FARKLI GALİBİYETİ YUKATEL ADANA DEMİRSPOR'A KARŞI

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyetini Adana Demirspor karşısında elde etti. 1989-1990 sezonunun 6. haftasında Beşiktaş, İngiliz teknik adam Gordon Milne yönetiminde yabancı oyuncularından yoksun çıktığı karşılaşmada tarihi bir galibiyete imza attı ve Adana Demirspor'u 10-0 mağlup etti. Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlıların gollerini taraftarların adlarına beste yaptıkları Ali Gültiken (4), Feyyaz Uçar (3) ve Metin Tekin (3) attı.

RAKİBİNE LİGDEKİ SON 13 MAÇTA BİR KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, Adana Demirspor ile Süper Lig'de oynadığı son 13 müsabakada sahadan sadece bir kez mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

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