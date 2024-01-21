Spor yazarları Siltaş Yapı Pendikspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Yazık! Kabak yenilerin başına patladı. Yaptığı transferlerle Pendik, futbolcu kalitesi olarak Beşiktaş'ın bir tık üzerinde zaten. Nitekim bu da neticeye tesir etti. Beşiktaş hücum etti gibi gözüküyor ama gol atamazsan bu hücumların hepsi yalancı hücum olur.

Siyahbeyazlılar için daha da kötüsü, kalelerine gelen her kontrada golü yediler. Zaten bu karşılaşma Beşiktaş'ın devre arasında ve seneye nasıl bir kadro yapılanması içine gireceğinin göstergesi.