Spor yazarları Siltaş Yapı Pendikspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'un konuğu oldu. Siyah-beyazlılar rakibine 4-0'lık skorla mağlup olurken bu mücadeleyi Fotomaç Gazetesi yazarları değerlendirdi. İşte o yazılar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 09:14 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 09:16
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Ayrıca Halil'in bugün oynadığı oyun Pendik'e galibiyeti getiren en önemli etkenlerdendi. Onları da galibiyetten dolayı tebrik ediyorum.
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Belki de bu maçın kaderi daha ilk dakikalarda, Tayfur altı pasta bom boş kaldığı anda çizildi… Tayfur, ortalama bir kafa vuruşuyla topu uzak köşeye gönderebilse bu maçın farklı bir hikayesi de olabilirdi… Olmadı...
Topla daha çok oynayan, öne kalabalık çıkan Beşiktaş orta sahada basit top kayıpları yaşadı. Bunlardan biri ceza sahasının sol çaprazında Umut Nayır'a geldi ve bu oyuncunun sert şutu, maça ısınamamış olan Mert'in bakışları arasında ağlara gitti.
Pendikspor kaleye gelmeden gol attı vesselam. Golden sonra Beşiktaş özellikle, Semih'le sol kanattan bindirirken Gedson da göbekten yaptığı çıkışlarla takımı öne itmeye çalıştı.
Tayfur, Onur ve Umut'un ön tarafa destek vermek yerine saçbaş yolduran işler yapmaları Kartal'ın harcadığı enerjinin tabelaya yansımasını önlüyordu. Günün kötülerinden Tosun Paşa da hiçbir varlık gösteremedi...
Santos ikinci yarıya Demir Ege- Ghezzal değişikliğiyle başladı ardından da Rebic ve Muleka'yı sahaya attı.Beraberlik için hırsla ama kontrolsüzce yüklenen Kartal, arkada da büyük açıklar verdi.
Bunu iyi değerlendiren Pendikspor, kontratak futboluna yatkın iki golcüsü Halil ve Thiam'la beş dakikada farkı 3'e çıkarıp maçı kotardı. Ardından da dördüncü gol geldi.
İşin ilginç yanı Pendikspor'un maç boyu bulduğu pozisyonların sayısı da sadece 4'tü! Özetle -Beşiktaş dün, sıradan bir deplasmanda, büyük takıma yakışmayacak kadar kolay dağıldı... Santos, "Kimse sahamızda bizden daha çok koşamaz, daha çok savaşamaz" derken aslında muhtemelen iç-dış tüm sahaları kast etmişti ama sanırım futbolcular bunu yanlış anladılar!
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Belli aralıklarla Pendik'te facialar oluyor... Bu sefer de bu faciayı Beşiktaş yaşadı. Siyahbeyazlılar hiçbir şey yapamadılar. Bu kadro ile zaten yapmaları zor. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim; bu takımın bu duruma düşmesinde iki kişinin büyük payı var; biri Ahmet Nur Çebi, diğeri Şenol Güneş...
Yazık! Kabak yenilerin başına patladı. Yaptığı transferlerle Pendik, futbolcu kalitesi olarak Beşiktaş'ın bir tık üzerinde zaten. Nitekim bu da neticeye tesir etti. Beşiktaş hücum etti gibi gözüküyor ama gol atamazsan bu hücumların hepsi yalancı hücum olur.
Siyahbeyazlılar için daha da kötüsü, kalelerine gelen her kontrada golü yediler. Zaten bu karşılaşma Beşiktaş'ın devre arasında ve seneye nasıl bir kadro yapılanması içine gireceğinin göstergesi.
Beşiktaş'ın Portekizli teknik direktörü nasıl bir kadroya düştüğünü dün gece iyice anlamıştır. Pendik, Beşiktaş'tan daha akıllı oynadı. Ne yapmak istediğini biliyordu, yardımlaşmaları daha iyiydi ve hak ederek kazandılar. Böyle bir maçta hakem konuşulmaz ama birkaç lafım olacak. Boş zamanında seyretsin, iki takımın da taçları kaç metre ileriden attıklarını görsün.
Bu ne demektir; futbolcular sahadaki hakemi sallamıyorlar demektir. Onu kaile almıyorlar demektir. O da otoritesini göstermiyor demektir. Kaç tane de sarı kartta hata yaptı. Göstermekte ve göstermemekte... Gene 90 dakika boyunca belediye başkanının ismini ezberledik. İnşaat reklamlarını seyrettik. Sahaya bakalım diyorsunuz, kocaman kocaman isimler gözünüze batıyor. Maçı mı seyredeceksiniz, tabelaları mı?
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