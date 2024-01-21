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Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 15:00 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 15:10
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Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Beşiktaş - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı 23 Ocak Salı günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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