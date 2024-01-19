TRANSFER HABERLERİ - Ayrılığa Fernando Santos vetosu!
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, son olarak Fransız sağ bek Valentin Rosier ayrılmıştı. Teknik direktör Fernando Santos'un yaşanması muhtemel bir diğer ayrılığı ise veto ettiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)
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Onur Bulut, son iki maçta ilk 11'deki performansıyla geçer not aldı.
29 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon çıktığı 32 karşılaşmada 1 gol atarken 2 de asist yaptı.
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