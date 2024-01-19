Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ - Ayrılığa Fernando Santos vetosu!

TRANSFER HABERLERİ - Ayrılığa Fernando Santos vetosu!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, son olarak Fransız sağ bek Valentin Rosier ayrılmıştı. Teknik direktör Fernando Santos'un yaşanması muhtemel bir diğer ayrılığı ise veto ettiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 11:34
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ - Ayrılığa Fernando Santos vetosu!

Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Ayrılığa Fernando Santos vetosu!

Siyah-beyazlılarda, Onur Bulut'a talip olan RAMS Başakşehir'e olumsuz yanıt verildi.

TRANSFER HABERLERİ - Ayrılığa Fernando Santos vetosu!

Teknik direktör Santos'un sağ bekte yeni transfer Svensson dışında başka alternatif kalmayacağı için tecrübeli futbolcunun takımda tutulmasını istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Ayrılığa Fernando Santos vetosu!

Onur Bulut, son iki maçta ilk 11'deki performansıyla geçer not aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Ayrılığa Fernando Santos vetosu!

29 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon çıktığı 32 karşılaşmada 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

DİĞER
'Canım Kardeşim' filmiyle herkesi ağlatmıştı! Yeşilçam'ın minik yeteneği Kahraman Kıral şimdi 59 yaşında! İşte son hali...
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı! "İstikbal göklerdedir" mesajı... Dragon ne zaman istasyona ulaşacak?
Yok böyle transfer! F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a
Fırtına'da iki kadro dışı kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ın Soares transferinde flaş gelişme!
Pendikspor - Beşiktaş maçı ne zaman?
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024? | AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı
19 Ocak 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu
BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI 2024 | Takdir, teşekkür alanlar için başarı teşvik programı nedir, nasıl başvurulur?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arsenal - Crystal Palace maçı ne zaman? Arsenal - Crystal Palace maçı ne zaman? 11:50
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! 11:47
Çağlar'da sıcak gelişme! Yapılan teklif... Çağlar'da sıcak gelişme! Yapılan teklif... 11:34
Ayrılığa Santos vetosu! İzin çıkmadı Ayrılığa Santos vetosu! İzin çıkmadı 11:34
Kocaelispor - Eyüpspor maçı ne zaman? Kocaelispor - Eyüpspor maçı ne zaman? 11:34
Boluspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Boluspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? 11:32
Daha Eski
BB Erzurumspor - Bodrum FK maçı ne zaman? BB Erzurumspor - Bodrum FK maçı ne zaman? 11:21
Zaha'dan flaş emeklilik kararı! Zaha'dan flaş emeklilik kararı! 11:16
Fırtına'da iki kadro dışı kararı! Fırtına'da iki kadro dışı kararı! 11:05
Beşiktaş'ın Soares transferinde flaş gelişme! Beşiktaş'ın Soares transferinde flaş gelişme! 11:00
Utah Jazz'a Thunder çelmesi! Utah Jazz'a Thunder çelmesi! 10:47
F.Bahçe'den sürpriz golcü hamlesi! G.Saray... F.Bahçe'den sürpriz golcü hamlesi! G.Saray... 10:42