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Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda 4 nala!

Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda karşılaştığı Eyüpspor’u Salih, Cenk Tosun (2) ve Rebic’in golleriyle devirdi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda 4 nala!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Teknik direktör Fernando Santos'un gelmesinin ardından ligde Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, dün akşam da A Spor ekranlarından canlı yayınlanan karşılaşmada 1. Lig'de en yakın rakibinin 10 puan önünde liderlik koltuğunda turan Eyüpspor'u farklı yenmeyi başardı. Siyah-beyazlılarda gol perdesi açan isim Salih Uçan olurken, kaptan Cenk Tosun ilk yarı bitmeden penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı.

90 DAKİKA BASKILIYDI

Kartallar, 2. yarıda da baskılı futbollarına devam etti. Siyahbeyazlıların golcüsü Cenk, Demir Ege'nin kafayla indirdiği topu tamamlayarak kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü Eyüpspor filelerine göndermeyi başardı. Beşiktaş'ta perdeyi kapatan isim Ante Rebic oldu. Tayfur Bingöl'ün presle kaptığı ve asist yaptığı pozisyonu değerlendiren Hırvat yıldız maçın skorunu belirledi: 4-0.

MAÇTAN NOTLAR

4 değişiklik birden

Fernando Santos, Süper Lig'in 20. haftasında 3-0 kazanılan Karagümrük maçının 11'inde 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Amir, Tayyip Talha, Rashica ve Semih Kılıçsoy'un yerine Necip, Demir Ege, Rachid Ghezzal ve Ante Rebic'i 11'de görevlendirdi.

Kanatlar döndü!

Siyah beyazlı ekibin Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, 78 gün sonra bir maçta 11'de görev aldı. Ghezzal, en son 30 Ekim 2023'te ligin 10. haftasındaki Gaziantep FK maçında ilk 11'de görev yapmıştı. Bir diğer kanat oyuncusu Hırvat Ante Rebic ise 6 maçlık aradan sonra ilk 11'e döndü.

Salih'e yeni teklif

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