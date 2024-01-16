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BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ A SPOR | Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur maçında Beşiktaş, Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçta Murat Erdoğan görev yapacak. Beşiktaş'ta 7 isim Eyüpspor maçında süre alamayacak. Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş ve Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor bir üst tur için yatrışacak. Maçın ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 19:49 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 20:05
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BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ A SPOR | Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Beşiktaş - Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam ediyor. Beşiktaş ile Eyüpspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Eyüpspor maçı 16 Aralık Salı günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI CANLI İZLE - A SPOR

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Zaynutdinov, Umut, Demir Ege, Salih, Gedson, Ghezzal, Rebic, Cenk

Eyüpspor: Berke, Metehan, Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram, Bekir, Seslar, Melih, Mete Kaan, Ahmed Kutucu, Mustafa Pektemek

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamayacak. Kadro dışı bırakılan Valentin Rosier'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ile Amir Hadziahmetovic de sahada olamayacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR PROGRAMI

16 Ocak Salı

  • 13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)

  • 15.00 Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

  • 17.00 Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor (Yeni Mersin)

  • 19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)

  • 21.00 Beşiktaş-Eyüpspor (Tüpraş)

17 Ocak Çarşamba:

  • 13.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)

  • 13.00 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)

  • 15.00 Gaziantep FK-Bodrum FK (Kalyon)

  • 17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor (Alanya Oba)

  • 19.00 Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor (Yeni Adana)

  • 21.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Ülker)

18 Ocak Perşembe:

  • 13.00 EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü (BG Grup 4 Eylül)

  • 15.00 Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG EnerTürk Enerji)

  • 17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

  • 19.00 Trabzonspor-Manisa FK (Papara Park)

  • 21.00 Galatasaray-Ümraniyespor (RAMS Park)

ASpor CANLI YAYIN

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