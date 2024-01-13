Salih Uçan: Yeni bir başlangıç olur umarım!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Salih Uçan dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SALİH UÇAN'IN AÇIKLAMALARI:

Öncelikle aziz şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Yeni hocamızla birlikte taraftarımızın önünde iyi bir başlangıç yaptık. Dün akşam bir toplantı yaptık. Hocamızın söylediği, buradaki oyuncuların ilk defa duyduğu sözlerdi. Hepimizin hoş hoşuna gitti. Soyunma odasında söyledikleri de kritikti bence.

Yeni bir başlangıç olur umarım. Böyle kazanarak devam ederiz.

Neler değişti, yavaş yavaş değişecek. Sezona bakıldığında çok kırılan, kırgın bir süreç yaşayan Beşiktaş var. Açıkçası zor bir süreçten geçtik. Belki birçok oyuncunun kariyerinde böyle bir şey olmamıştır. 5 ayda, 5 hocamızla birlikteyiz. Geçen sene de kötü bir süreçten geçip galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş vardı. İnşallah yine galibiyet serisi yakalamak istiyoruz.