Haberler Beşiktaş Salih Uçan: Yeni bir başlangıç olur umarım!

Salih Uçan: Yeni bir başlangıç olur umarım!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Salih Uçan dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 21:29
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Salih Uçan: Yeni bir başlangıç olur umarım!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Salih Uçan dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SALİH UÇAN'IN AÇIKLAMALARI:

Öncelikle aziz şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Yeni hocamızla birlikte taraftarımızın önünde iyi bir başlangıç yaptık. Dün akşam bir toplantı yaptık. Hocamızın söylediği, buradaki oyuncuların ilk defa duyduğu sözlerdi. Hepimizin hoş hoşuna gitti. Soyunma odasında söyledikleri de kritikti bence.

Yeni bir başlangıç olur umarım. Böyle kazanarak devam ederiz.

Neler değişti, yavaş yavaş değişecek. Sezona bakıldığında çok kırılan, kırgın bir süreç yaşayan Beşiktaş var. Açıkçası zor bir süreçten geçtik. Belki birçok oyuncunun kariyerinde böyle bir şey olmamıştır. 5 ayda, 5 hocamızla birlikteyiz. Geçen sene de kötü bir süreçten geçip galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş vardı. İnşallah yine galibiyet serisi yakalamak istiyoruz.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Fernando Santos’u ilk maçında mest etti! Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy yine damga vurdu: Efsane ismin rekorunu kırdı…
Başkan Erdoğan liderliğinde İstanbul'da kritik güvenlik zirvesi: "Teröristan kurulmasına izin verilmeyecek"
Beşiktaş evinde kazandı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu
Orel Mangala Galatasaray'a gelecek mi? İşte verilen karar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Semih Kılıçsoy: Attıkça daha iyi hissediyorum
Fernando Santos: Aile ve tek ses olmalıyız!
SANCAKTEPE SU KESİNTİSİ - Sancaktepe'de sular ne zaman gelecek? (13 Ocak 2024)
AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN 2024? | ATA AÖF 1. dönem bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?
ESENYURT SU KESİNTİSİ - Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek? (13 Ocak 2024)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eyüpspor zirve yarışında doludizgin! Eyüpspor zirve yarışında doludizgin! 21:11
Beşiktaş evinde kazandı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu Beşiktaş evinde kazandı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 21:00
Rizespor evinde 3 puanı kaptı! Rizespor evinde 3 puanı kaptı! 20:57
Orel Mangala Galatasaray'a gelecek mi? İşte verilen karar Orel Mangala Galatasaray'a gelecek mi? İşte verilen karar 20:41
Rosier için Beşiktaş'a sürpriz teklif! Rosier için Beşiktaş'a sürpriz teklif! 20:37
Toroğlu'dan devre arasında flaş eleştiri! Toroğlu'dan devre arasında flaş eleştiri! 20:09
Daha Eski
Çağdaş Atan'dan transfer sözleri! Çağdaş Atan'dan transfer sözleri! 19:50
F.Bahçe yıldız oyuncuyu kiraladı! F.Bahçe yıldız oyuncuyu kiraladı! 19:40
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi 19:18
İngiltere'de ilginç protesto! Taraftarlar sahaya daldı İngiltere'de ilginç protesto! Taraftarlar sahaya daldı 19:18
G.Saraylı futbolcudan anlamlı paylaşım! G.Saraylı futbolcudan anlamlı paylaşım! 18:44
Fernando Santos: Taraftardan beklediğim... Fernando Santos: Taraftardan beklediğim... 18:31