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Patron sahada

Portekizli teknik adam nefes almadan işe başladı... Önce imza attı, sonra Rize’ye maça gitti, dün de Ümraniye’de ilk idmana çıktı, tüm oyuncularla tek tek ilgilendi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 06:50
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Patron sahada

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos'un siyah-beyaz serüveni adeta fırtına gibi başladı. Pazartesi akşamı İstanbul'a ayak basan Portekizli çalıştırıcı, salı sabahı kendisini 1.5 senelik Beşiktaşlı yapan resmi sözleşmeyi imzaladı. Masadan kalktıktan hemen sonra özel uçakla Rize'ye giderek 4-0 kazanılan maçı tribünden izleyen Santos, dün de Ümraniye'de takımın başında ilk idmanına çıktı. Portekizli çalıştırıcı İstanbul'a geldikten sonra 44 saat içinde imza töreni, maç ve idman derken kendisini nefes almasına bile vakit kalmayan bir programın içinde buldu.

YENİDEN BAŞLIYORUZ

Siyah-beyazlılarda Rize deplasmanında alınan farklı galibiyet moralleri yerine getirirken, teknik direktör Santos da 1 dakika bile vakit kaybetmeden oyuncularıyla Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı. Önce sabah saatlerinde Ümraniye'de futboldan sorumlu yetkililer ile 2 saate yakın bilgilendirme toplantısına katılan Portekizli teknik adam, ardından 16.00'daki idman için Ümraniye'nin çimlerine ayak bastı. Santos, ilk idmanında oyuncularla kısa bir toplantı yaparken, onlarla tek tek ilgilendi ve "Her şeye yeniden başlıyoruz" mesajı verdi.

SANTOS: ŞİMDİ ÇALIŞMA ZAMANI

Beşıktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, takımın başında çıktığı ilk idman öncesi basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Portekizli çalıştırıcı "Biz buraya çalışmak için geldik. Hepimiz için iyi bir sezon olsun. Sizi kırmak istemedim. Şimdi çalışma zamanı, görüşürüz" ifadelerini kullandı.

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