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Lider alacağız

Yönetici Feyyaz Uçar, “Lider karakterli, diğer arkadaşlarını pozitif etkileyebilecek oyunculara öncelik vereceğiz. Çünkü takımın böyle bir karaktere ihtiyacı var” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 06:50
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Lider alacağız

Beşiktaş'ın futboldan sorumlu yöneticisi Feyyaz Uçar, transfer çalışmalarının devam ettiğini ve lider karakterli futbolcuları kazandırmak istediklerini söyledi. Uçar, nasıl bir transfer politikası izleyeceklerine ilişkin, "Lider karakterli, diğer arkadaşlarını pozitif etkileyebilecek oyunculara da öncelik vereceğiz bundan sonra yapacağımız transferlerde. Çünkü böyle bir karaktere, oyuncuya ihtiyacı var takımın" yorumunu yaptı. Kadro dışı kalan futbolcularla ilgili son kararı Santos'un vereceğini belirten siyah-beyazlı yönetici, "Hocamızı her oyuncuyla ilgili bilgilendirdik. Bundan sonraki tasarruf tamamen onda. Mutlaka oyuncularla görüşecektir. Hocanın vereceği her karara saygılıyız. Kadro dışı kalan oyuncularla ilgili transfer tekliflerine de açığız" dedi. Uçar, Quaresma'ya ilgili soruya da "Hocamızın böyle bir tasarrufu varsa mutlaka değerlendiririz" yanıtını verdi.

TOPRAKTEPE TEKNİK EKİPTE

Hatayspor, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor maçlarında takımın başında yer alan U19 Teknik Direktörü Serdar Topraktepe'nin bundan sonraki süreçte Santos'un ekibinde yer alacağını da aktaran Uçar, "Sağ olsun Santos bize bir jest yaptı. Biz, Serdar hocanın ekipte olup olamayacağını sorduk. O da memnuniyetle kabul etti. Serdar Topraktepe bundan sonra A takım kadrosunda yardımcı hocalardan biri olarak göreve devam edecek. Aynı zamanda performans hocamız Miguel de devam edecek" dedi.

BİRKAÇ TAKVİYE YAPMALIYIZ

Feyyaz Uçar, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek "Edecek, etmek de zorunda. Tabii ki birkaç mevkiide daha transfer yapmak zorundayız. O konuda bir sıkıntı yok. Ama tabii burada sadece transfer çalışmalarının devam ettiğini söylemek zorundayım" ifadelerini kullandı.

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