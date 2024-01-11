Bir Viking gerekliydi

Beşiktaş, devre arasında ilk transferini resmen yaptı. Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor ile yollarını ayıran Norveçli savunmacı Jonas Svensson ile sözleşme imzaladı. Sağlık kontrolünden geçen tecrübeli sağ bek için "Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzalamıştır. 'Beşiktaş ailesine hoş geldin' der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" denildi. Ardından imza törenine geçildi. Svensson, siyah-beyazlı takımla birlikte ileri doğru adım attığını söyleyip, "Beşiktaş büyük ve tüm dünyada tanınan bir kulüp. Benim için özel bir gün ve Beşiktaş'ta olduğum için çok mutluyum" diye konuştu. Tecrübeli savunmacı, daha önce Beşiktaş forması giymiş Norveçli futbolcuları hatırlatarak "Arild Stavrum, Ronny Johnsen, Thomas Myhre ve bizim en büyük starlarımızdan birisi John Carew. Tabii buradaki son Norveçlinin üzerinden biraz zaman geçti. Bir Norveçli'nin buraya gelmesi gerekiyordu, o da ben oldum. Bu da beni gururlandırıyor. Oynamaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Her antrenmanda yüzde yüzümü vereceğimin sözünü verebilirim. Çok koşarım ve her zaman takım için savaşırım" dedi.

TÜRKIYE FUTBOL ÜLKESİ

Svensson Türkiye'nin kendisini büyüleyen bir ülke olduğunu kaydederek şunları söyledi: Buradaki futbol kültürü ve fanatik taraftarlar beni hep etkilemiştir. Maçları izlemeyi ve oynamayı daha eğlenceli hale getiriyor. Farklı bir kültürde yaşamak istedim. Burada yaşamanın ve Türk kültürünü öğrenmenin iyi bir deneyim olacağını düşündüm. Bence Türkiye futbol oynamak için harika bir yer.

GELECEĞİMİZ PARLAK

"Beşiktaş büyük hedefleri olan bir takım ve her zaman en üstte olmalı. Her maçımızı kazanmamız gerekir. Takımın büyüklüğünden, tarihinden dolayı bunları yapmalıyız. Bizim geleceğimiz parlak. Burada oynamaya başlamak ve elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum. Umarım birçok maç kazanırız."

SAHADA KONUŞURUM

"Uzun yıllar Hollanda'da oynadım ve iyi bir pasör olduğumu da söyleyebilirim. Hakkımda konuşmaktansa sahada göstermeyi yeğlerim. Her maçta, her antrenmanda yüzde yüzümü vereceğim. Ailemle birlikte Beşiktaş'ın ilgisini öğrendiğimizden beri pozitif yaklaştık. Burada olmam gerçekten bir ayrıcalık."

BERABER OLMAK GÜZEL

Gökhan ile beraber oynadım, iyi bir dostumdur. Tayyip'le daha kısa top oynadım fakat futbol anlayışını ve karakterini seviyorum. Çok yetenekli bir futbolcu, umarım daha da gelişecektir. Samet Hocayı Adana'dan tanıyorum. İnanıyorum ve saygı duyuyorum. Daha önceden tanıdığım insanları tekrardan görmek güzel.